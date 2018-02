Técnico russo é acusado de comportamento indecente O russo Vladimir Ruler, técnico da equipe de saltos de seu país, foi acusado de comportamento indecente ao tocar num seio de uma segurança de um hotel da cidade australiana de Melbourne, que sedia o 12.º Mundial de Esportes Aquáticos, no último sábado. Rulev, de 56 anos, teve de comparecer ante um juiz da Corte de Melbourne. Segundo a acusação, o técnico saiu de um elevador do hotel onde se hospedava e, visivelmente bêbado, tocou no seio esquerdo da segurança. O advogado do processado, Paul Horvath, assegurou que Rulev admitiu o incidente, mas não se declarará culpado da acusação de "ataque indecente" quando voltar a depor, na próxima segunda-feira.