Técnicos do polo e de Alison/Bruno Schmidt são os melhores do ano para o COB Pelo segundo ano seguido um técnico estrangeiro foi eleito pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) como melhor dos esportes coletivos no País no ano. A entidade anunciou nesta quarta-feira os treinadores vencedores do Prêmio Brasil Olímpico e premiou o croata Ratko Rudic, do polo aquático, e Leandro Andreão, o Brachola, técnico de Alison/Bruno Schmidt, como o melhor de esportes individuais e de duplas. No ano passado os premiados haviam sido o dinamarquês Morten Soubak, do handebol feminino, e Jesús Morlan, espanhol da canoagem velocidade.