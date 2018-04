Teixeira: BNDES vai financiar estádios

O presidente da CBF, Ricardo Teixeira, admitiu ontem que a construção e a reforma dos estádios para a Copa de 2014 podem ser financiadas com recursos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). "Em nenhum momento está previsto que o governo federal investirá nos estádios. O que está previsto é o BNDES financiar construtoras que irão fazer os estádios." Contrariando o discurso de 2007, quando o Brasil foi escolhido sede do Mundial, Teixeira reconheceu recentemente que recursos públicos seriam usados nos estádios. O ministro do Esporte, Orlando Silva, disse que o dinheiro não sairá do governo federal, mas dos Estados e municípios que queiram investir na reforma ou construção das arenas. Teixeira lembrou que oito dos 12 estádios pertencem ao poder público, o que inviabiliza a desvinculação dos recursos públicos. "O BNDES é sócio de empresas e, ao investir nos estádios, serão destinados recursos de seu orçamento." Ainda no evento que marcou a assinatura do contrato que coloca o Pão de Açúcar como patrocinador da seleção, Teixeira falou sobre o projeto de adequar o calendário brasileiro ao europeu. Segundo ele, essa alteração, que está em estudo, não vai garantir a permanência dos jogadores. "A discussão da venda de jogadores não pode ficar restrita ao calendário, mas sim aos clubes, que precisam de nova filosofia administrativa, fiscal e financeira. A saída vai continuar", disse Teixeira, que pede calma para a mudança do calendário. "Seria pernicioso tomar uma decisão precipitada." Teixeira voltou a criticar a seleção da Copa de 2006. O dirigente avisou que os erros cometidos não serão repetidos na África do Sul. "Aquela seleção foi uma grande decepção."