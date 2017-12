Teixeira vence Copa SP de hipismo Vencendo os mais diversos tipos de pressão, inclusive a "TPP" (Tensão Pré-Parto), Vitor Alves Teixeira não deu chance aos adversários e conseguiu dois lugares no pódio da 30ª Copa São Paulo de Hipismo, disputada na Sociedade Hípica Paulista. O cavaleiro foi o vencedor do concurso, montando Rodofino Jolly Boy. Com Cactus 2, chegou ao terceiro lugar. Geraldo Gomes de Lemos, com Victor, foi o vice-campeão. Dos 39 conjuntos inscritos, apenas oito conseguiram percorrer a pista sem cometer faltas e participar do desempate. Vitor foi o único a conseguir classificar os dois cavalos que montou. Em uma disputa emocionante, na qual o título trocou várias vezes de dono, o cavaleiro fez valer sua experiência e na penúltima passagem garantiu a vitória com Jolly Boy, seu cavalo principal, com percurso sem faltas, tempo de 37s51. Vitor confessa que para ele, a grande surpresa foi Cactus 2. "Ele é um cavalo com muito potencial, mas jovem e ainda com muito a desenvolver", avaliou. Quinta-feira, a montaria, que neste domingo completou a prova em 38s61, não teve bom desempenho. "Mas conseguiu em quatro dias evolução que pensei que levaria três meses para atingir." Tensão de competição superada, Vitor se prepara para um novo desafio. Sua mulher, Andréa, está grávida e o parto cesariana está marcado para esta terça-feira. "Ela acompanhou boa parte da competição, depois, antes que eu entrasse na pista, telefonou para que eu entrasse calmo na pista." Vitor sabe que vai ganhar um menino, mas o nome não está definido, Gustavo ou Pedro. "Estou fazendo uma enquete e o Gustavo está ganhando." Lemos lamentou ter deixado o título escapar pela segunda vez (foi vice em 1999) por apenas 38 centésimos. "Mas o cavalo foi muito bem e fizemos o máximo em um pista muito rápida." No adestramento, Alexandria Wilson foi a vencedora. Montando Quixote Saint Urus, obteve percentual de acerto de 60,73% dos movimentos.