Teixeira vence torneio de hipismo O cavaleiro Vítor Alves Teixeira venceu neste domingo a primeira etapa do Torneio de Verão de Hipismo, que abre oficialmente a temporada da Federação Paulista, no Clube Hípico Santo Amaro. A prova teve a participação de 25 conjuntos e apenas nove deles conseguiram a classificação para o segundo percurso de desempate. Vítor conseguiu a vitória montando T.C.E. Urco Van Net Kruiblok, sem faltas no segundo percurso de desempate, com o tempo de 32 segundos. O cavaleiro Paulo Vítor Foroni chegou em 2.º lugar, montando Neveillon Método, sem faltas, com um tempo de 33s52.