Telemig e Banespa jogam sábado às 14h30 A Confederação Brasileira de Vôlei confirmou o quinto e decisivo jogo da Superliga Masculina, entre o Telemig Celular/Minas e o Banespa Mastercard/São Bernardo para sábado, às 14h30 (com SporTV), no Mineirinho. O Banespa perdeu dois jogos, em Belo Horizonte, por 3 a 2. O Minas perdeu duas vezes, em São Bernardo, por 3 a 1. O Minas anunciou hoje o fim da parceria com a construtora MRV, após nove anos - o vôlei feminino do clube está sem patrocinador.