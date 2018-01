Telemig/Minas fica a uma vitória do título Em mais um jogo emocionante e equilibrado, hoje à noite em Belo Horizonte, o Telemig/Minas venceu a terceira partida da decisão da Superliga Masculina de Vôlei, diante do Banespa/São Bernardo, de virada, por 3 sets a 2 (26/28, 23/25, 25/16, 25/22 e 15/11), lidera a série melhor-de-cinco por 2 a 1 e ficou a uma vitória do título. A quarta partida será disputada no próximo sábado, a partir das 18 horas, em São Bernardo do Campo. Se o Banespa vencer, empatará a série e levará a decisão para o ginásio do Mineirinho no dia 30.