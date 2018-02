Teliana, do sertão ao topo do ranking

As esperanças de dias melhores para o tênis brasileiro, após a fase áurea de Guga, podem vir das mãos humildes de Teliana Pereira, filha de um ex-bóia-fria, nascida no sítio Barra da Tapera, município de Águas Belas, no sertão de Pernambuco. Aos 19 anos, é a número 1 do Brasil. Seu objetivo é ganhar um grande torneio e chegar entre as 50 melhores do mundo, mais um sonho entre tantos, que, com raça, conseguiu realizar. ''''Vinda de onde eu vim, chegar a número 1 do meu País é um sonho. Outro que tinha era o de jogar o Pan-Americano, e até ganhei medalha. Agora ficar entre as primeiras do ranking é mais um que posso conseguir.'''' Em São Paulo, ontem, para anunciar contrato de patrocínio com o Credicard Citi e o Instituto do Tênis, Teliana emocionou-se ao falar de sua trajetória. Quando tinha cinco anos, seu pai, José, atraído também por um sonho, o ''''sul maravilha'''', deixou a vida de bóia-fria, a família de seis filhos e partiu em busca de dias melhores. Do sertão de Pernambuco, fez paradas em Mato Grosso e Minas Gerais até estabelecer-se no Paraná, em Curitiba. Ao conseguir um emprego seguro, numa academia de tênis do francês Didier Rayon (hoje técnico de Teliana), arrumou recursos para buscar a família no sítio Barra da Tapera. ''''Foram duas noites de viagem e muitos sonhos.'''' Ao chegar a Curitiba, com 7 anos, Teliana começou pegando bolinhas ''''para ganhar um dinheirinho'''' e quando surgia uma oportunidade pegava uma raquete e ia para o treino. O dono da escola, Didier Rayon, descobriu logo seu potencial e, com apenas 10 anos, Teliana ganhou o primeiro troféu, já válido pela Federação Paranaense. Rayon teve olhos para ver que tinha na frente uma pedra bruta e soube lapidá-la para transformar-se hoje em seu treinador e acompanha a tenista ao redor do mundo. ''''A Teliana já jogou em 25 países. Ganhou este ano cinco títulos e fala com fluência francês, espanhol e alguma coisa de inglês. Em 2008 acho que vai estar jogando o US Open, diante das melhores do mundo.'''' Neste ano, pela primeira vez, voltou a suas origens em Pernambuco e lembrou-se dos tempos em que ficava em casa cuidando da irmã mais nova, Valdelice, enquanto os irmãos iam para a roça. ''''Não tinha nem como ir à escola todos os dias'''', contou. Em 2007, subiu da 600ª posição para ficar perto da 200ª e ser a melhor brasileira no ranking. O sonho, para 2008, é evoluir ainda mais e lutar por uma grande conquista.