Teliana supera alemã na estreia em Rabat e conquista 2ª vitória em 2016

A vitória na estreia em Rabat foi apenas a segunda de Teliana em 2016, sendo a primeira diante de uma tenista estrangeira - o outro triunfo da brasileira foi sobre a compatriota Beatriz Haddad Maia, na sua estreia no Torneio de Miami.

Agora, porém, Teliana derrotou uma das cabeças de chave do Torneio de Rabat - Beck é a quinta pré-classificada - e a quem havia superado em dois dos três confrontos anteriores. Agora, nas oitavas de final no Marrocos, Teliana terá pela frente a sueca Johanna Larsson, número 69 do mundo, que aplicou um duplo 6/2 na croata Donna Vekic nesta segunda-feira. O duelo será inédito.

Diante de Beck, Teliana teve um início ruim de jogo, chegando a estar perdendo por 2/0. Depois, porém, a brasileira dominou completamente o duelo. Ela fechou a primeira parcial em 6/3 e abriu 5/0 na segunda, vencida por 6/1.

Para conseguir a sua segunda vitória em 11 jogos disputados na elite do tênis em 2016, a melhor tenista do País converteu sete de 16 break points e salvou dois do cinco que a alemã teve.

Além de Beck, outra cabeça de chave eliminada nesta segunda-feira em Rabat foi a eslovaca Anna Karolina Schmiedlova, número 34 do mundo, que perdeu para a holandesa Kiki Bertens (97ª colocada no ranking) por 6/0 e 6/1. Já a russa Ekaterina Makarova, numero 30 do mundo, superou a romena Alexandra Dulgheru (98ª) também por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2.