Tem clássico na Superliga de vôlei O único jogo deste sábado da Superliga Feminina de Vôlei é um clássico: MVR/Minas e Finasa/Osasco repetem as últimas três finais do Campeonato Paulista, ao meio-dia, com transmissão da RedeTV. Na competição masculina, cinco partidas serão realizadas, com destaque para Banespa e Suzano, que se enfrentam às 13h30, em São Bernardo, com SporTV. Na quinta-feira, o Banespa conquistou a primeira vitória na Superliga, sobre o Araraquara, por 3 a 1. A rodada ainda terá São Caetano e Araraquara (17h), Bento e Ulbra (20h30), UCS/Colombo e On Line (20h30), e Unisul/Cimed e Telemig Minas (22h, com RedeTV).