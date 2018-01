Temendo boicote generalizado, federação tira Mundial de Bobsled de Sochi A Rússia recebeu o primeiro duro golpe depois da publicação do relatório final do investigador Richard McLaren, na semana passada, que detalhou como o Kremlin deu suporte e encobriu o doping no país. Nesta terça-feira, após forte pressão internacional, a Federação Internacional de Bobsled e Skeleton (IBFS, na sigla em inglês) anunciou que o Mundial das modalidades, em fevereiro, não será mais em Sochi, na Rússia.