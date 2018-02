Temor de doping faz china descartar 'medicina local'

Os atletas que pedirem atendimento médico durante os Jogos Olímpicos de 2008, em Pequim, não serão tratados em caso algum com medicina tradicional chinesa para evitar problemas com os exames antidoping. "Isto não significa necessariamente que este tipo de medicina contenha substâncias proibidas. Como outros países anfitriões não a usaram antes escolhemos não usá-la também", declarou Dai Jianping, subdiretor do departamento de serviços do Comitê Organizador dos Jogos de 2008 (BOCOG), à agência "Xinhua". Segundo Dai, durante os Jogos Olímpicos, como qualquer grande evento internacional, será aplicada a medicina ocidental apesar de também serem freqüentes os tratamentos tradicionais chineses que não requerem o uso de remédios, como massagens e acupuntura. Por outro lado, Dai informou que a Vila Olímpica contará com uma policlínica de 3 mil metros quadrados capacitada para realizar ressonâncias magnéticas, fisioterapia e tratamento dentário de forma gratuita e durante 24 horas em qualquer dos 16 mil atletas presentes no evento. Durante os Jogos Olímpicos, Pequim contará com 28 hospitais e 219 estações médicas com 3.000 voluntários, a maior parte estudantes de medicina treinados para oferecerem atendimento médico profissional.