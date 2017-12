Tempestade danifica veleiros da Volvo Uma tempestade no Oceano Atlântico danificou 3 veleiros que participam da Volvo Ocean Race, regata de volta ao mundo que começou sábado, na Espanha. A liderança está nas mãos do ABN Amro 2, da Holanda, enquanto o brasileiro Brasil 1, do comandante Torben Grael, ocupa o terceiro lugar, atrás do também holandês ABN Amro 1. Neste domingo, a tempestade foi mais cruel com o norte-americano Pirates of the Caribbean e o espanhol Movistar, que precisarão parar em portos de Portugal e da Espanha, respectivamente, para fazer reparos. Já o Premier Challenge, da Austrália, poderá ser consertado no mar, durante a disputa. A Volvo Ocean Race é uma regata que envolve o investimento de cerca de 300 milhões de euros e tem a participação de 7 veleiros, com a inédita presença de um brasileiro. Serão 8 meses de navegação por 31.250 milhas náuticas, mais de 57 mil quilômetros, e a primeira perna saiu de Vigo, na Espanha, e vai até a Cidade do Cabo, na Àfrica do Sul.