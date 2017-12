Temporal adia estréia de Jadel Gregório Um forte temporal, no início da noite desta terça-feira, em Helsinque (Finlândia), provocou o adiamento de três provas do Mundial de Atletismo. Numa delas, o salto triplo, o brasileiro Jadel Gregório terá de esperar mais um pouco para fazer sua estréia na competição. As eliminatórias da prova ficaram para a manhã desta quarta (madrugada no Brasil). A final segue sem alterações - será na quinta-feira. A disputa das eliminatórias dos 110m com barreira para mulheres também foi remanejada para esta quarta. Na única bateria do dia, a brasileira Maíla Paula Machado ficou na quinta colocação, com o tempo de 13s21. Outras quatro baterias serão disputadas para a definição das 24 classificadas às semifinais. Para a quinta-feira ficou a final do arremesso de disco feminina.