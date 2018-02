Tênis: Amelie Mauresmo vence outra pelo Torneio de Dubai Pelas oitavas-de-final do WTA de Dubai, disputado nos Emirados Árabes Unidos, a tenista francesa Amelie Mauresmo derrotou, nesta quarta-feira, a eslovaca Henrieta Nagyova por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1. Outra eslovaca derrotada nesta quarta foi Daniela Hantuchova, que perdeu por 2 a 1 para a tenista russa Svetlana Kuznetsova, com parciais de 3/6, 6/1 e 7/5. A suíça Martina Hingis e a norte-americana Lindsay Davenport foram outras que garantiram vaga às quartas-de-final do Torneio de Dubai, que distribui 1 milhão de dólares em prêmios.