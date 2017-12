Tênis: Bartoli vence Nakamura na final do Torneio de Tóquio A tenista francesa Marion Bartoli conquistou neste domingo o seu segundo título na temporada ao derrotar a japonesa Aiko Nakamura por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/2 e 6/2, na final do Torneio de Tênis de Tóquio. Bartoli, que foi a cabeça-de-chave número um do torneio, precisou de aproximadamente duas horas para passar pela rival, que contou com o apoio de 10 mil torcedores. No começo do ano, Bartoli já havia conquistado o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia. Por sua vez, essa foi a primeira final de Nakamura, que atualmente é a número 89 do mundo. Ambas as tenistas possuem 22 anos.