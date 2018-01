Tênis: Brasil perde para o Chile na estréia da Fed Cup O Brasil começou mal a disputa da Fed Cup, a maior competição do mundo entre países no tênis feminino. Nesta quarta-feira, em Buenos Aires, a equipe brasileira foi derrotada pelo Chile por 2 a 1, em confronto válido pelo Grupo 1 do zonal americano (2.ª Divisão). Agora o Brasil enfrenta o México e precisa vencer para continuar com chances de avançar na competição. Jenifer Widjaja, a melhor brasileira no ranking da WTA (193.ª colocada), foi a primeira a entrar em quadra e perdeu para Andréa Koch por fáceis 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/1. Na seqüência, Maria Fernanda Alves foi derrotada por Melisa Merinda também por 2 a 0 - parciais de 7/5 e 6/2. O ponto brasileiro veio nas duplas. Larissa Carvalho e Teliana Pereira ganharam de Koch e Catalina Arancibia por 2 a 0 - 6/2 e 6/4. O Grupo 2 do zonal americano da Fed Cup conta com Argentina, Porto Rico, Colômbia e República Dominicana. Os dois primeiros de cada chave disputam a vaga no playoff do Grupo Mundial, no próximo sábado.