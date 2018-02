Tênis: brasileiros estréiam com destaque para duelo local O tênis brasileiro estréia, nesta terça-feira, no ATP de Buenos Aires com a presença de quatro brasileiros na chave principal. O destaque do dia fica por conta do confronto entre os amigos Gustavo Kuerten e Flávio Saretta. O jogo, que não começará antes das 18h (horário de Brasília), marca o duelo entre o atual número 1 do País (Saretta - 87.º do mundo) contra o ex-líder do Brasil e do mundo - Guga está hoje na 286ª posição. Além do confronto entre brasileiros, Ricardo Mello e Marcos Daniel também farão seus primeiros jogos no torneio argentino. Mello, mais motivado após a vitória decisiva contra o Peru, jogará contra o argentino Martin Vassalo Arguello. Marcos Daniel, no entanto, terá uma parada indigesta pela frente. O seu rival é o chileno Nicolás Massú, atual número 54 do ranking mundial. As partidas de Mello e Daniel não começarão antes de 16h.