Tênis: brasileiros perdem na estréia no Chile e nos EUA Dois tenistas brasileiros já deram adeus, na noite desta segunda-feira, em torneios da ATP desta semana. Em Viña Del Mar, no Chile, Marcos Daniel pegou logo na primeira rodada um dos favoritos ao título, o chileno Nicolas Massu, e perdeu por 2 sets a 0 - com um duplo 6/3. Em Delray Beach, nos EUA, Ricardo Mello até que manteve um certo equilíbrio, mas perdeu por 2 sets a 0 (duplo 6/4) para o norte-americano Andre Agassi, na partida de estréia do torneio em que curiosamente o tenista brasileiro já foi campeão. Esta, porém, foi a terceira derrota consecutiva de Mello nos torneios disputados este ano - havia perdido em Chennai (Índia) e no Aberto da Austrália. A última esperança nesta semana é o paulista Flávio Saretta, melhor do Brasil no ranking da ATP desta semana. Ele faz, nesta terça, sua estréia em Viña Del Mar contra o sérvio Boris Pashanski, que foi campeão, no último domingo, do challenger de Santiago (Chile). Nas duplas, ao lado de Santiago Ventura, Saretta perdeu para os argentinos Jose Acasuso e Sebastian Prieto por 2 sets a 0 (6/4 e 6/3).