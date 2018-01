Tênis: Calleri se machuca e abandona semifinal em Sopot O argentino Agustín Calleri abandonou o jogo das semifinais do Torneio de Sopot, na Polônia, por causa de uma contratura na virilha, e permitiu ao alemão Florian Mayer chegar à final da competição diante do russo Nikolay Davydenko. O alemão, que no ano passado foi derrotado na final do torneio pelo francês Gael Monfis, vencia a partida por 6/2 e 4/3 quando Calleri desistiu da partida. Número 60 do mundo, Mayer, de 22 anos, ainda busca seu primeiro título de simples. Davydenko, por sua vez, bateu o italiano Filippo Volandri por 2 a 0 (6/2 e 6/4) e buscará o sétimo título de sua carreira, que pode fazê-lo subir do sexto lugar, sua atual posição no ranking. Os dois só se enfrentaram uma vez, no torneio de Furth, na Alemanha, em 2002, com vitória de Davydenko.