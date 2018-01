Tênis: checa ganha torneio na Austrália A checa Lucie Safarova conquistou, neste sábado, o título do WTA de Gold Coast, na Austrália, ao surpreender a italiana Flavia Pennetta (cabeça-de-chave número 4) por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Essa é a terceira vez que Safarova, que subirá para a 35ª colocação do ranking mundial, ganha um torneio - venceu em Estoril (Portugal) e Forest Hills (Grã Bretanha) no ano passado. Em Auckland, na Nova Zelândia, a francesa Marion Bartoli ficou com o título ao derrotar a russa Vera Zvonareva por 2 sets a 0, com um duplo 6/2.