Tênis: chuva acaba com a primeira rodada de Wimbledon A forte chuva que castigou Londres nesta segunda-feira acabou sendo o grande destaque do primeiro dia do Aberto de Tênis de Wimbledon, o terceiro Grand Slam do ano, que é disputado na grama. Todas as partidas da primeira rodada foram interrompidas e transferidas para terça-feira. A chuva pela manhã não era tão forte, por isso, após uma hora de espera, algumas partidas começaram a ser disputadas. No entanto, depois de 35 minutos voltou a chover - e não parou mais. As quadras foram rapidamente cobertas e os tenistas ficaram aguardando, em vão. Das partidas que começaram a ser disputadas (28 das 64 previstas para esta segunda), o destaque ficou para o suíço Roger Federer, que busca a sua 42ª vitória seguida em quadra de grama. O tenista número um do mundo havia vencido o primeiro set contra o francês Richard Gasquet por 6/3, e estava perdendo o segundo por 1/2 quando o jogo teve de ser suspenso. No feminino, a suíça Martina Hingis, que ganhou a competição em 1997, teve a sua partida contra a ucraniana Olga Savchuk suspensa antes do início do segundo set - Hingis havia vencido o primeiro por 6/2. Já a belga Kim Clijsters, número dois do mundo, teve o jogo interrompido contra a russa Vera Zvonareva quando vencia o primeiro set por 5/4. A meteorologia inglesa prevê uma melhora no tempo para terça-feira.