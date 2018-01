Tênis de mesa: Brasil vence Argentina A equipe masculina de tênis de mesa do Brasil venceu a Argentina por 3 a 1 hoje de manhã, em Osaka, no Japão, pelo Campeonato Mundial. O resultado mostra que a derrota para o Vietnã, no dia anterior, não chegou a abalar os brasileiros, e Hugo Hoyama, mesa-tenista número um do País - que ontem admitiu ter se desconcentrado em alguns momentos -, derrotou Liu Song, seu maior rival na América do Sul. ?Venci os dois jogos que disputei hoje, um deles contra o Liu Song, meu principal adversário no continente. É a quarta vez consecutiva que ganho dele. Foi uma vitória importante, pois consegui me soltar um pouco mais. Ainda sinto meu corpo pesado, mas muito melhor que ontem?, disse Hoyama. Amanhã, às 12h30 (meia-noite e meia no Brasil) a Seleção vai enfrentar a Índia. Uma simples vitória garantirá ao selecionado nacional uma posição acima da conquistada no último Mundial (30º lugar). ?Será um confronto duro, mas temos boas chances de vitória. O Thiago e o Hanashiro também jogaram melhor hoje. Estamos todos entrando no ritmo do torneio?, comentou Hoyama.