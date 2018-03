Tênis de mesa: brasileiro vence Thiago Monteiro foi o único brasileiro a vencer hoje pela primeira rodada do Campeonato Mundial de Tênis de Mesa, que está sendo disputado no Japão. Ele derrotou o francês Christophe Legout por 3 sets a 2, com parciais de 21/15, 20/22, 21/15, 19/21 e 21/15. Já o norueguês Istvan Moldovan derrotou o paulista Hugo Hoyama também por 3 a 2. Na segunda-feira, pelas duplas, ele e Hugo Hanashiro já haviam perdido para os japoneses Seiko Iseki e Toshio Tasaki por 2 a 1, enquanto nas duplas mistas foi eliminado com Mônica Doti pelos coreanos Won Pak e Jong Tu.