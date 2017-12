Tênis de Mesa do Brasil terá 5 em Atenas Cinco atletas formam a delegação brasileira de tênis de mesa que disputará os Jogos Olímpicos de Atenas, em agosto. Hugo Hoyama, Thiago Monteiro e Lígia Silva obtiveram vaga nas competições individuais no Pré-Olímpico de Valdívia. Também no torneio do Chile, Mariany Nonaka e Hugo Hanashiro garantiram participação nas duplas. Nesta quinta-feira, a dupla formada por Mariany, de apenas 16 anos, e Lígia Silva venceu as venezuelanas Fabíola Ramos e Luisana Perez por 4 a 2 na final. Hanashiro obteve vaga por decisão dos organizadores. Argentina, Brasil e Chile, que classificaram dois atletas no individual, poderão levar mais um atleta para formar a dupla. Hanashiro jogará em Atenas com Hugo Hoyama. Na maior delegação olímpica de tênis de mesa do Brasil, a jovem Mariany disputará sua primeira Olimpíada. "A Lígia me ajudou muito, porque eu estava nervosa. E o Wei (o técnico chinês Wei Jianren) também me tranqüilizou." Hanashiro, que perdeu na disputa individual para o companheiro de equipe, Thiago Monteiro, ficou surpreso com a vaga. "Não vejo a hora de estar no desfile de abertura dos Jogos."