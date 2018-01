Tênis de mesa: Lígia é ouro e Hoyama prata em Medellín Lígia Silva, líder do ranking brasileiro, ficou com a medalha de ouro do Campeonato Latino-Americano de Tênis de Mesa, em Medellín, na Colômbia. Na final, Lígia venceu a venezuelana Fabíola Ramos por 4 sets a 2 (11/9, 9/11, 11/7, 6/11, 11/9 e 11/8). No masculino, Hugo Hoyama ficou com a prata depois de perder do argentino Liu Song por 4 a 1 (11/9, 10/12, 13/11, 11/9, 11/4).