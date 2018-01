Tênis de mesa: mil jogos no Ibirapuera Mais de 300 atletas se inscreveram para buscar o título do Campeonato Brasileiro de Tênis de Mesa, com início programado para esta quarta-feira. O torneio terá disputas entre seleções estaduais, clubes e individuais, no feminino e masculino. Hugo Hoyama, recordista de medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos, e Carina Murashige, campeã por equipes da etapa do Brasil do Circuito Internacional Juvenil, estarão no ginásio Mauro Pinheiro, o poliesportivo do Ibirapuera, para onde está marcado o que será um verdadeiro festival de tênis de mesa. O torneio chama a atenção pelos números. Nos cinco dias de disputa, até domingo, serão utilizadas 16 mesas para cerca de mil jogos, comandados por 25 juízes. Hoyama representa São Paulo na competição entre seleções estaduais. Destacou a importância do campeonato para jovens jogadores. "Na maior parte do tempo o mesa-tenista disputa campeonatos onde busca o resultado. Ter a responsabilidade de vencer para um clube ou um Estado é muito bom para os mais novos, que aprendem a lidar com esse tipo de pressão desde cedo." O presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Alaor Gaspar Pinto Azevedo, acha que a modalidade vem ganhando força no País. " Há anos realizamos o campeonato nesta época do ano, visando fixar a data, como ocorre com os torneios de tênis de campo, o de Roland Garros, por exemplo. Estamos fazendo isso com as etapas brasileiras do Circuito Mundial, Juvenil e, futuramente, o de Veteranos."