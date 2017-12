Tênis de mesa: Mundialito sem China A China, a maior força mundial da modalidade, desistiu de participar do 13º Mundialito de Tênis de Mesa, que está acontecendo até domingo no Complexo Esportivo Constâncio Vaz Guimarães, no ginásio do Ibirapuera. A explicação dada pelos dirigentes chineses foi a de que lhes foram negados vistos para que os atletas pudessem jogar a etapa seguinte do campeonato, que acontece nos Estados Unidos. ?Como já é rota, os chineses viriam para o Brasil e na conexão nos Estados Unidos aproveitariam para participar dos jogos que acontecem em julho?, explicou o vice presidente da Confederação Brasileira de Tênis de Mesa, Ivan Passos Vinhas, que não soube precisar qual o motivo da negativa do visto aos atletas.