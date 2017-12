Tênis de mesa: só resta Hugo Hoyama Os brasileiros Thiago Monteiro e Lígia Silva foram eliminados hoje do 13º Mundialito de Tênis de Mesa, que está sendo realizado no Ginásio do Ibirapuera. Thiago perdeu na terceira rodada para o chinês naturalizado argentino, Liu Song, no tie-break (17-21, 18-21, 21-12, 21-17 e 23-21). Já Lígia, parou logo na primeira rodada do dia, sendo derrotada pela coreana Shin Soo Hee, por 3 sets a 0 (19-21, 21-18 e 21-19). Hugo Hoyama é, agora, o único brasileiro com chances de pódio na competição. Ele venceu Thomas Keinath (Alemanha) por 3 a 1 (21-19, 17-21, 21-13 e 21-13). Tanto Thiago quanto Lígia não esperavam a desclassificação. ?Tinha condições de vencer, saí na frente no placar e abri 10 pontos, mas não soube segurar a vantagem?, justificou o atleta, que ainda tem chances de chegar à final na categoria duplas masculinas. Já a mesa-tenista, Lígia Silva, que também possui chances nas duplas, disse que não soube equilibrar a sua preparação e isso atrapalhou. ?Treinei muito forte num período impróprio e isso me afetou?, disse Lígia, que admitiu: ?Estou irreconhecível nestas últimas partidas?. Amanhã, os atletas voltam à quadra para a disputa das quartas-de-final e semifinal da categoria individual masculino e feminino, além das duplas femininas, que também encontram-se nesta fase. Somente a categoria duplas masculinas é que ainda vive as oitavas de final.