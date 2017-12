Tênis de Mesa: SP recebe Mundialito O Ginásio do Ibirapuera será sede, de quinta-feira até domingo, da 13.ª edição do Mundialito de Tênis de Mesa. A competição integra o circuito internacional da Federação Mundial. O Brasil terá 27 representantes em quatro categorias. Os principais atletas do torneio adulto são Hugo Hoyama, Thiago Monteiro e Lígia Silva. A competição distribuirá US$ 81 mil em prêmios, contará com 19 países e garante vaga para o Pro Tour Finals, na Alemanha, em janeiro.