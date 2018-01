Tênis de mesa: zebras no Mundialito O Mundialito de Tênis de Mesa encerrado neste domingo, no Ginásio do Ibirapuera, teve surpresas para os organizadores da competição. Atletas poucos conhecidos derrotaram grandes nomes do ranking mundial. A japonesa Aya Uemura derrotou a austríaca, décima colocada do ranking, Liu Jia, por 3 a 1 e Tomi Boll, 27º do ranking mundial, depois de derrubar o brasileiro Hugo Hoyama, nas quartas de final, surpreendeu ao vencer o 12º melhor tenista do mundo até esta etapa do Mundialito, o belga, Jean-Michel Saive, por 3 a 2. Hoyama, o brasileiro melhor colocado no ranking mundial, ficou com a quinta posição. Nas duplas femininas, a final foi entre as coreanas. A dupla Kim Soong/Lee Hyang Mi perdeu a partida para Lee Eun Sil/Shin Soo Hee com placar de 2 a 1. No masculino, os austríacos Karl Jindrak e Werner Schlager (que foi desclassificado nas semifinais individuais pelo alemão Timo Boll), derrotaram Lcjan Blszczyk (Polônia) e Trinko Keen (Holanda) por 2 a 1.