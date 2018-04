Tênis do Brasil dá adeus a Atenas A dupla que representou o tênis nacional em Atenas, André Sá e Flávio Saretta, se despediu dos Jogos, nesta terça-feira, ao ser derrotada por Wayne Black e Kevin Ullyett, do Zimbábue. Foram 2 sets a 0, parciais de 6/3 e 6/4, em 1h13min de jogo. O resultado elimina o tênis do Brasil por completo da Olimpíada, uma vez que Gustavo Kuerten e Flávio Saretta já haviam sido derrotados individualmente.