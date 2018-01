Tênis: dois favoritos caem em Adelaide O ATP de Adelaide, na Austrália, que distribui 394 mil dólares em prêmios, teve muitas surpresas na rodada desta quarta-feira. Dois cabeças-de-chave foram eliminados e estão fora das quartas-de-final do torneio, que serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano. No primeiro jogo do dia, o croata Mario Ancic (cabeça 4) perdeu para o belga Xavier Malisse por 2 sets a 1 - com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (10/8). Quinto pré-classificado, o norte-americano James Blake caiu diante do italiano Andreas Seppi também por 2 a 1 (3/6, 6/3 e 6/4). Em outros jogos da segunda rodada, o francês Florent Serra bateu o espanhol Tommy Robredo por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 3/6 e 6/3 - e o finlandês Jarkko Nieminen ganhou do alemão Florian Mayer por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/1) e 7/5.