Tênis: Elena Dementieva avança no Torneio de Paris Nesta quarta-feira, pelo Torneio Feminino de Paris, a russa Elena Dementieva derrotou a sueca Sofia Arvidsson por duplo 6/2, em 59 minutos de jogo. Com a vitória, ela avançou à segunda rodada da competição e vai enfrentar a francesa Nathalie Dechy, que eliminou sua compatriota Marion Bartoli por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/2. Em outro duelo de francesas pelo torneio de Paris. Emilie Loit eliminou Stephanie Foretz por 2 a 0, com parciais de 6/0 e 6/3. Pattaya - Pelo Torneio de Pattaya, na Tailândia, a colombiana Catalina Cataño derrotou a chinesa Tian-Tian, nesta quarta, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. A espanhola Nuria Llagostera Vives passou pela canadense Aeksandra Wozniak por 2 a 0 (7/5 e 6/2). Já a também espanhola Maria Sanchez perdeu para a israelense Shahar Peer por 2 a 0, parciais de 7/6 (7/4) e 6/3. No outro jogo do Torneio de Pattaya desta quarta, que distribui 170 mil dólares em prêmios, a espanhola Lourdes Dominguez Lino eliminou a japonesa Aiko Nakamura, com facilidade, por 2 a 0 (6/2 e 6/0).