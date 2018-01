Tênis: EUA batem Sérvia na Copa Hopman A equipe dos Estados Unidos derrotou, neste domingo, a Sérvia e Montenegro por 2 jogos a 1, em Perth (Austrália), na estréia dos dois países no Grupo A da Copa Hopman - competição disputada entre oito nações na primeira semana do ano. Suécia e Rússia completam a chave. No primeiro jogo do dia, a sérvia Ana Ivanovic bateu a norte-americana Lisa Raymond por 2 sets a 0 - com parciais de 6/2 e 6/4. Na seqüência, Taylor Dent derrotou Novak Djokovic também por 2 a 0 (6/1 e 6/4) e empatou a disputa. Nas duplas mistas, os EUA viraram o placar com os 2 a 0 de Taylor Dent e Lisa Raymond contra Novak Djokovic e Ana Ivanovic. As parciais foram de 7/6 (7/3) e 6/2. No Grupo B, a Alemanha já ganhou da Austrália por 2 a 1, no sábado. Nesta segunda-feira, Holanda e Argentina farão suas estréias. A competição serve também como preparação para a disputa do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam do ano, que começará no dia 16.