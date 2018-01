Tênis: favoritas avançam às quartas-de-final na Suécia Cabeça-de-chave número um, a tenista russa Anastasia Myskina derrotou nesta quarta-feira pelas oitavas-de-final do Torneio de Estocolmo, evento sueco que distribui cerca de 150 mil euros em prêmios e conta pontos para o ranking da WTA, a polonesa Urszula Radwanska por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/3. Nas quartas de final, Anastasia vai enfrentar a eslovaca Martina Sucha, que passou suíça Emmanuelle Gagliardi, que foi obrigada a se retirar no terceiro set (quando perdia por 4 a 0) por causa de uma lesão. Martina havia perdido o primeiro por 4/6 e ganho o segundo por 7/5. Em outra partida disputada pelas oitavas de Estocolmo, a chinesa Na Li, cabeça-de-chave número dois, não teve problemas para passar pela ucraniana Yulia Beygelzimer por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 6/0. Li vai enfrentar nas quartas-de-final a búlgara Tsvetana Pironkova, que derrotou a colombiana Catalina Castaño por 2 a 0, parciais de 6/4 e 6/2.