Tênis: favoritas avançam na Austrália As tenistas favoritas venceram, neste domingo, na primeira rodada do WTA de Sydney, na Austrália, que distribui 394 mil dólares e serve de preparação para o Aberto da Austrália - o primeiro Grand Slam da temporada. Cabeça-de-chave número 6, a russa Svetlana Kuznetsova bateu a japonesa Shinobu Asagoe por 2 sets a 1 - com parciais de 6/1, 5/7 e 7/5. Em outros jogos do domingo, a sérvia Ana Ivanovic (16ª do ranking mundial) derrotou a chinesa Peng Shuai por 2 a 0 (6/2 e 6/4) e a russa Maria Kirilenko passou pela argentina Gisela Dulko com parciais de 6/4, 3/0 e abandono por lesão. Hobart - Pela primeira rodada do WTA de Hobart, também na Austrália, a checa Iveta Benesova (cabeça 5) ganhou da espanhola María Sánchez Lorenzo por 2 sets a 1 (6/3, 2/6 e 6/4) e a norte-americana Amy Frazier (quarta pré-classificada) eliminou a espanhola Lourdes Domínguez Lino por 2 a 1 - parciais de 6/7 (2/7), 6/3 e 6/0. Camberra - Nos primeiros jogos do WTA de Camberra, na Austrália, destaque para a vitória fácil da italiana Roberta Vinci (cabeça-de-chave número 5) sobre a venezuelana Maria Vento-Kabchi por 2 sets a 0 - com um duplo 6/4.