Tênis: favoritas vencem e avançam em torneio na Polônia As principais favoritas ao título do WTA de Varsóvia, na Polônia, não deram chance ao azar, nesta quarta-feira, e avançaram no torneio, que distribui 600 mil dólares em prêmios. A belga Kim Clijsters, cabeça-de-chave número 1 e segunda colocada do ranking mundial, derrotou a ucraniana Julia Vakulenko por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2 - e se classificou às oitavas-de-final, quando enfrentará a italiana Francesa Schiavone, que passou facilmente pela russa Elena Likhovtseva por 2 a 0 (6/4 e 6/1). Após três meses fora das quadras por causa de uma lesão, a norte-americana Venus Williams estreou em Varsóvia com vitória sobre a polonesa Urszula Radwanska por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Na segunda rodada, a parada será indigesta para a mais velha das irmãs Williams - a suíça Martina Hingis. Em outros jogos desta quarta, a russa Elena Dementieva (terceira pré-classificada) bateu a ucraniana Tatiana Perebiynis por 2 a 0 (6/2 e 6/0) e a polonesa Agnieszka Radwanska ganhou da checa Klara Koukalova também por 2 a 0 (6/1 e 6/2). Pelo Torneio de Estoril, em Portugal, a italiana Flavia Pennetta (cabeça-de-chave número 1) se classificou às quartas-de-final ao vencer a estoniana Maret Ani por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 2/6 e 6/2. Sua adversária será a grega Eleni Daniilidou, que sofreu um pouco para bater a argentina Mariana Díaz Oliva por 2 a 0, com um duplo 7/5. Em um duelo argentino, Gisela Dulko (segunda pré-classificada) eliminou Paola Suárez por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1. Em outro jogo da rodada, a checa Zuzana Ondraskova passou pela italiana Antonella Serra Zanetti por 2 a 1 (6/2 e 6/1).