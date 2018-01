Tênis: favoritos estréiam com vitória em torneio polonês Dois dos principais favoritos ao título do ATP de Sopot, na Polônia, que é disputado em quadras de saibro, venceram seus jogos de estréia, nesta terça-feira, e avançaram à segunda rodada. O espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 2, precisou de três sets para derrotar o checo Ivo Minar por 2 a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 3/6 e 6/4. Terceiro pré-classificado, o argentino Gaston Gaudio passou pelo sérvio Boris Pashanski também por 2 a 1 - parciais de 6/1, 6/7 (4/7) e 6/4. Quem também começou bem o torneio polonês foi outro argentino, Juan Ignacio Chela (cabeça 5), que eliminou o chileno Adrian Garcia com a vitória por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Outro pré-classificado que venceu foi o italiano Filippo Volandri (7), que ganhou do espanhol Daniel Gimeno Traver por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 6/1. Em outros jogos do dia, o argentino Juan Monaco bateu o austríaco Juergen Melzer por 2 sets a 1 - com parciais de 2/6, 7/6 (7/2) e 6/4 -, o holandês Raemon Sluiter derrotou o polonês Grzegorz Panfil por 2 a 0 (6/1 e 6/3), o austríaco Oliver Marach venceu o alemão Alexander Waske por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (8/6) - e o espanhol Guillermo Garcia-Lopez passou pelo argentino Mariano Zabaleta por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/4) e 7/5.