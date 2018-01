Tênis: favoritos ganham em Auckland Pela primeira rodada do Torneio de Auckland, disputado na Nova Zelândia, o tenista chileno Fernando Gonzalez, cabeça-de-chave número 1, não encontrou dificuldades para derrotar o também chileno Luis Horna por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4. Também por 2 a 0, o espanhol David Ferrer venceu o italiano Federico Luzzi (7/5 e 6/2). Ainda pela primeira rodada, o chileno Nicolas Massu eliminou o eslovaco Dominik Hrbaty por 2 a 0 (6/2 e 6/4). O belga Christophe Rochus passou pelo argentino José Acasuso por duplo 6/4. O também belga Olivier Rochus avançou ao bater o espanhol Albert Montañes por 2 a 0 (6/2 e 6/4). O finlandês Jarkko Nieminen ganhou de Marcos Baghdatis, do Chipre, por duplo 6/2. E o espanhol Alberto Martin derrotou o norte-americano Robby Ginepri por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (7/1), 3/6 e 6/2.