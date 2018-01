Tênis: favoritos ganham na Índia Nesta terça-feira, pelo Chennai Open Tennis, disputado em Madras, na Índia, que distribui 380 mil dólares em premiação, o checo Radek Stepanek não teve dificuldades para vencer o espanhol Ivan Navarro por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). No complemento da rodada, o alemão Michael Berrer derrotou o checo Lucas Dlouhy, de virada, por 2 sets a 1 (3/6, 6/3 e 6/2), e o tailandês Paradorn Srichaphan do paraguaio Ramon Delgado também por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/1 e 7/6 (7/3).