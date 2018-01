Tênis: favoritos se classificam às oitavas A rodada desta sexta-feira na chave masculina do Aberto da Austrália, o primeiro Grand Slam da temporada, não apresentou surpresas e os tenistas favoritos conseguiram suas classificações às oitavas-de-final. O destaque maior ficou para o norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 2, que bateu facilmente o francês Julien Benneteau por 3 sets a 0 - parciais de 6/1, 6/2 e 6/2. Quarto pré-classificado, o argentino David Nalbandian teve que correr um pouco para derrotar o finlandês Jarkko Nieminen por 3 sets a 1 - com parciais de 2/6, 6/3, 6/2 e 7/5. Outro que teve que suar foi o croata Ivan Ljubicic (cabeça 7) para eliminar o espanhol Feliciano Lopez por 3 a 0 - parciais de 7/5, 7/6 (7/5) e 6/0. Em outros resultados desta sexta, o espanhol Tommy Robredo ganhou do norte-americano James Blake por 3 sets a 0 (6/3, 6/4 e 6/4), o sueco Thomas Johansson venceu o francês Gilles Simon também por 3 a 0 (6/3, 6/2 e 6/1), o francês Fabrice Santoro bateu o argentino Gaston Gaudio por 3 a 2 (6/3, 6/2, 5/7, 1/6 e 6/4) e o espanhol David Ferrer derrotou o croata Mario Ancic com um triplo 6/3.