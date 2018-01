Tênis: favoritos vencem na Austrália Os tenistas favoritos estrearam, nesta segunda-feira, com vitória no ATP de Adelaide, na Austrália, o primeiro torneio da temporada de 2006. O espanhol Tommy Robredo, cabeça-de-chave número 3, bateu o austríaco Jurgen Melzer por 2 sets a 0 - com parciais de 7/5 e 6/4. Quem também segue na competição, que distribui 394 mil dólares em prêmios, é o croata Mario Ancic (cabeça 4), que derrotou o francês Arnaud Clement por 2 sets a 0 - com parciais de 6/0 e 6/2. O checo Tomas Berdych (cabeça 6) ganhou do argentino Agustin Calleri por 2 a 1 - parciais de 6/4, 6/7 (5/7) e 6/4. O ATP de Adelaide serve de preparação para o Aberto da Austrália, o primeiro torneio Grand Slam da temporada, que terá o seu início no próximo dia 16.