Tênis: Gastón Gaudio abandona o Masters Series de Madri Por causa de problemas estomacais, o tenista argentino Gastón Gaudio foi obrigado a abandonar a partida contra o chileno Nicolás Massu, nesta segunda-feira, pela primeira rodada do Masters Series de Madri, competição que distribui mais de US$ 2 milhões em prêmios. Gaudio havia ganho o primeiro set por 6/4 e perdido o segundo por 6/3. O argentino, que ficou 1h28 dentro de quadra, nem chegou a disputar o terceiro set. Com este resultado, Massu enfrentará na próxima fase o suíço Roger Federer, número um do mundo. Em outro duelo, o escocês Andy Murray não teve problemas para eliminar o espanhol Ivan Navarro por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Também por 2 a 0, o francês Julien Benneteau derrotou o colombiano Alejandro Falla, parciais de 6/2 e 6/1. Com duplos 6/2, o tailandês Paradorn Srichaphan passou pelo espanhol Gorka Fraile, enquanto o norte-americano Mardy Fish precisou de três sets para eliminar o belga Xavier Malisse, parciais de 5/7, 6/3 e 7/5. Agora, Fish vai pegar o espanhol Rafael Nadal, número dois do mundo.