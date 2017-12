Tênis: Gustavo Kuerten vence exibição em Itaparica Num jogo interessante para Gustavo Kuerten ganhar ritmo e avaliar seus progressos na sua tentativa de retomar o circuito profissional, Guga venceu o jogo exibição diante de Nicolas Lapentti, no Club Med de Itaparica, ao marcar 4/6, 6/3 e 11/9 no match tié break. A partida, apesar de amistosa, revelou lances bonitos e boas trocas de bolas. ?Este foi um jogo mais interessante para mim do que para ele (Lapentti), pois estou precisando ganhar ritmo e acho que foi uma excelente oportunidade para testar minha evolução?, contou Guga. ?Vejo que estou muito melhor do que há duas semanas quando joguei no Paraguai.? Guga ainda deverá voltar a fazer jogos deste tipo nos próximos dias e pode participar de um torneio com oito jogadores no Rio de Janeiro.