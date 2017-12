Tênis: Henin termina o ano como número 1 pela segunda vez A tenista belga Justine Henin-Hardenne, que no domingo derrotou a francesa Amelie Mauresmo e conquistou o Masters Feminino de Tênis (competição que reuniu as oito melhores tenistas do ano), terminou a temporada 2006 como líder do ranking mundial da WTA, com 3.998 pontos. Aos 24 anos, essa foi a segunda vez na carreira de Henin que ela terminou uma temporada no topo. "Encerrar como a melhor do mundo é muito gratificante, o que me deixa orgulhosa. Foi um ano disputadíssimo para o tênis feminino e realmente consegui me destacar", contou a tenista. Mauresmo, que estava no topo do ranking antes da disputa do Masters Feminino, caiu para a terceira posição, com 3.391 pontos. Ela também foi superada pela russa Maria Sharapova, que ficou com 3.532 pontos. Por sua vez, a russa Svetlana Kuznetsova manteve a quarta posição, enquanto a belga Kim Clijsters, que ficou quase dois meses afastada das quadras por causa de uma lesão no pulso, ganhou um posto e terminou o ano em quinto lugar. As 10 melhores de 2006: 1.º Justine Henin-Hardenne (BEL) - 3.998 pontos 2.º Maria Sharapova (RUS) - 3.532 3.º Amélie Mauresmo (FRA) - 3.391 4.º Svetlana Kuznetsova (RUS) - 2.523 5.º Kim Clijsters (BEL) - 2.215 6.º Nadia Petrova (RUS) - 2.189 7.º Martina Hingis (SUI) - 2.018 8.º Elen Dementieva (RUS) - 1.875 9.º Patty Schnyder (SUI) - 1.578 10.º Nicole Vaidisova (RCH) - 1.391