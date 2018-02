Tênis: Hewitt vence e avança no Torneio de San Jose Pelas oitavas-de-final do Torneio de San Jose, realizado na noite desta quinta-feira nos Estados Unidos (madrugada de sexta no Brasil), o australiano Lleyton Hewitt, ex-número um do mundo, derrotou o norte-americano Sam Warburg por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. No final da partida, Hewitt declarou que a prioridade para ele nesta temporada são os torneios de Grand Slam e que ainda pensará se vai participar do grupo australiano que atua na Copa Davis. "Os torneios de Grand Slam são os mais importantes para mim nesta temporada. Jogarei as partidas da Davis só se elas se ajustarem ao meu programa para este ano" afirmou o australiano. Quem também avançou pelo Torneio de San Jose, que distribui US$ 355 mil em prêmios, foi o norte-americano Andy Roddick, cabeça-de-chave número 1 da competição, que derrotou o dinamarquês Kenneth Carlsen por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 1/6 e 6/3. Ainda pelo Torneio de San Jose, o alemão Bjorm Phau eliminou o norte-americano Brian Wilson por duplo 7/5. Outro norte-americano derrotado foi Justin Gimelstob, que perdeu para o belga Kristof Vliegen por 2 a 1, parciais de 7/6 (7/1), 4/6 e 6/1. O sueco Robin Soderling ganhou do australiano Mark Philippoussis por 2 a 0 (6/2 e 6/3). Também por 2 a 0, o inglês Andy Murray eliminou o tailandês Wang Yeu-tzuoo, parciais de 6/4 e 6/2. Já o australiano Wayne Arthus avançou na competição ao eliminar o russo Dimitry Tursunov por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (5/7) e 6/3.