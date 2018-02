Tênis: Hingis e Sharapova se classificam no WTA do Japão As duas principais favoritas ao título do WTA do Japão, que está sendo realizado em Tóquio, conseguiram suas classificações às quartas-de-final nesta quinta-feira. A russa Maria Sharapova, cabeça-de-chave número 1 e atual campeã, derrotou a norte-americana Lisa Raymond por 2 sets a 0 - com um duplo 6/4. Sua rival será a australiana Samantha Stosur, que bateu a eslovaca Daniela Hantuchova por 2 a 0 - parciais de 7/6 (7/5) e 6/2. A suíça Martina Hingis, em mais uma prova de que está em grande fase após o retorno ao circuito profissional, ganhou de virada da francesa Nathalie Dechy (terceira pré-classificada) por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 7/5 e 6/2. A adversária nas quartas-de-final será a russa Maria Kirilenko, que venceu a sérvia Ana Ivanovic com um duplo 6/4. Nos outros jogos da rodada desta quinta, a russa Elena Likhovtseva eliminou a francesa Marion Bartoli por 2 sets a 0 (6/2 e 7/5) e russa Anastasia Myskina passou pela checa Klara Koukalova também por 2 a 0 (duplo 6/4). As duas tenistas da Rússia se enfrentarão na próxima fase. As quartas serão completadas com o confronto entre a checa Nicole Vaidisova (cabeça 5) contra a russa Elena Dementieva (cabeça 2).