Tênis: Ivan Ljubicic avança no Torneio de Marselha Pela primeira rodada do Torneio de Marselha, na França, que distribui US$ 600.000 em prêmios, o tenista croata Ivan Ljubicic derrotou o tailandês Paradorn Srichaphan, nesta quarta-feira, por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (6/8) e 6/3. Nos demais jogos desta quarta, o francês Paul-Henri Mathieu derrotou seu compatriota Jerome Haehnel por 2 a 1, parciais de 5/7, 6/3 e 6/4. O espanhol Fernando Verdasco eliminou o austríaco Jurgen Melzer por 2 a 0 (6/4 e 7/6). Já o também espanhol Feliciano Lopez perdeu por duplo 6/3 para o francês Jean-Christophe. E o francês Fabrice Santoro derrotou o sueco Thomas Johansson por 2 a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/3). Amberes - Pelo segunda fase do Torneio de Amberes, na Bélgica, a tenista russa Nadia Petrova derrotou, nesta quarta-feira, a checa Kveta Peschke por 2 a 0, parciais de 7/5 e 6/3. A grega Eleni Danilidou também derrotou por 2 a 0 a checa Klara Koukalova (6/4 e 6/1). Já a russa Dinara Safina eliminou a eslovaca Katarina Srebotnik por 2 a 0, parciais de 6/2 e 6/4. Ainda pela primeira fase, a checa Kveta Peschke venceu a croata Karolina Sprem por 2 a 0 (6/1 e 6/2).