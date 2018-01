Tênis: João Souza avança no torneio juvenil O brasileiro João Souza, que participa do evento como convidado, avançou para a segunda rodada do torneio juvenil do Aberto da Austrália de tênis ao vencer o belga Frederick de Fays, em partida disputada na pista 18 do Melbourne Park. Souza venceu De Fays por 2/6, 6/2 e 6/3, em uma hora e 53 minutos. Na segunda rodada, o brasileiro enfrentará o vencedor do encontro entre o tcheco Dusan Lojda e o polonês Blazej Koniusz. Souza é o único tenista juvenil latino a participar do Aberto da Austrália de 2006.